Автор: Яна Романова

Международный турнир по карате пройдет в Иркутске

Опубликовано: 13.04.2017 17:48

Международный турнир по карате впервые пройдет в эти выходные в Иркутске. В России их не было уже 15 лет. Участие подтвердили более 300 лучших спортсменов. А сегодня каратисты прослушали семинар-тренинг по технике от сенсея Владимира Квичинского.

У него 8-й дан, он основоположник традиционного карате в Польше, занимается им более 40 лет. В столице Восточной Сибири впервые. Владимир Квичинский разработал свой подход к воспитанию лучших из лучших. Иркутских юношей и девушек он оценил достаточно высоко, но отметил, что в любом деле, а в спорте тем более, необходимо совершенствоваться каждый день и час.

Владимир Квичинский, президент Польской федерации традиционного карате: Я приведу очень интересное сравнение: алмазы, чтобы они стали бриллиантами, необходимо провести большую работу - огранить, шлифовать. И вот только тогда это будет драгоценный камень. Также работают оперные певцы, они регулярно оттачивают мастерство. Боевые искусства ничем не отличаются, мы также должны шлифовать себя каждую свободную минуту.

Максим Довгополый, участник семинара: Тут совсем по-другому, больше теории, он разъясняет, как правильно делать, для чего.

Международный турнир стартует в субботу в 10.00 в спорткомплексе "Байкал-Арена". Завершающие поединки пройдут в воскресенье, тогда же наградят победителей.

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