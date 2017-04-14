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Автор:
Клим Куликов

Новые игроки и тренер в "Байкал-Энергии"

Опубликовано: 13.04.2017 17:44

Изображение Иркутская "Байкал-Энергия" строит новую команду. Клуб подписал контракты с шестью новичками. Об этом нашей программе эксклюзивно сообщил директор "бело-синих" Василий Донских.

Итак, в команду приходит новый главный тренер Андрей Пашкин, игроки: Антон Шевцов из "СКА-Нефтяника", Никита Свиридов из "Сибсельмаша", Никита Иванов из шведского "Венерсборга", Александр Слугин, который играл в ульяновской "Волге". Также закрыта вратарская позиция. Теперь ворота иркутян будет защищать Григорий Лапин, он пришел из московского "Динамо". "Практически на 99% команда укомплектована. Как вы видите, к нам приходят более молодые. Мы будем делать новую команду перспективную и будем бороться за самые высокие места", - сказал Василий Донских, директор ХК "Байкал-Энергия".

Все новички приедут в расположение команды 1 июля. Именно тогда официально начинается сезон. Кроме того, команда продлила контракты с 13 действующими игроками.



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