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Автор:
Яна Романова

Иркутские ТОСы примут активное участие в общегородском субботнике 22 апреля

Опубликовано: 13.04.2017 17:39

Изображение Проведение субботника обсудили на заседании комиссии по развитию территориальных общественных самоуправлений города.

Месячник санитарной очистки стартовал в Иркутске 1 апреля. В его рамках проводят ямочный ремонт улиц, мойку и покраску ограждений, урн, лавочек, дорожных знаков. Проведена формовочная и санитарная обрезка деревьев. С мая по заявкам жителей и результатам обследований специалистов начнут спил аварийных деревьев. В период месячника планируют высадить 700 штук саженцев в парках и скверах. "У нас сейчас идет большая работа в рамках программы "Народные инициативы". Мы получим в этом году финансирование в тех же объемах, как в прошлом году. Серьезная работа ведется по проекту "Городская среда". Все активно вовлечены в этот процесс. Нам нужно показательно эффективно сработать в этом году, потому что на нас равняются", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Для получения перчаток, мусорных пакетов и талонов на вывоз мусора необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.

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