Автор: Екатерина Лыкова

Музей "Тальцы" приглашает гостей на празднование Пасхи

Опубликовано: 13.04.2017 17:35

Пекут куличи и красят яйца. Православные христиане готовят главные символы светлой Пасхи в Великий Четверг. Праздник отметят в это воскресение. Церковные традиции тесно переплелись с народными. Как встречали Пасху на Руси, расскажут в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы".

Такое яйцо не то что разбить, на него дышать страшно. Главный символ Пасхи на этой выставке - настоящее произведение искусства. Цветочные поляны, причудливые орнаменты и коты расположились на яичной скорлупе. Около ста работ представил мастер Андрей Князев. Почти четыре года он осваивает хрупкое дело. Ошибок оно не прощает: иногда начинать с начала приходилось по 8 раз. Толщина скорлупы 0,3 миллиметра, а перемычки между элементами и того меньше. У мастера постоянно рождаются новые идеи, на одну работу может уйти до нескольких месяцев. "Во время работы возникают новые варианты, хочется сделать и так и так, здесь добавить, тут убавить, что-то изменить. И таких вариантов огромное количество", - сказал Андрей Князев, мастер по резьбе.

С пасхальными яйцами в старину придумывали множество игр. Ими бились, катали на скорость, спускали с горок и по желобам. Конструкцию делали специально или снимали с крыш домов. Игра была популярна вплоть до 60-х годов. "У меня остались детские воспоминания о Пасхе, когда я жил в деревне у бабушки. С желобов яйцо катили, если оно стукалось о другое, то забирали, по новой человек катил, если в конце игры которые никто не забрал, то хозяева просто забирали", - рассказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Забрать с собой можно будет пасхальный медальон. На мастер-классе по изготовлению сувенира можно будет еще раз разукрасить яйцо. А потом в народных костюмах сфотографироваться в праздничных старинных интерьерах.

Рецепты кулича с древних времен значительно изменились. Выпечка стала слаще, появились новые ингредиенты. Но неизменной осталась форма. Высокая выпечка должна быть главным украшением стола. "Изготовляли кулич на закваске, но старались, чтобы все-таки он был высокий, потому как он ставился во главу стола. В тесто начали вводить и изюм, и орех, и цедру", - говорит Татьяна Николаева, повар.

Праздничная программа в "Тальцах" начнется в час дня. Гостей ждет выступление народного коллектива, конкурсы и хороводы.