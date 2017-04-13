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Автор:
Внеш. корр.

Запрет на промышленный вылов омуля введут все-таки в этом году

Опубликовано: 13.04.2017 17:28

Запрет коснется только промышленной добычи омуля. Любительский лов разрешат. Соответствующие изменения уже внесли в правила для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

Публичные слушания по ним прошли и в Бурятии и в Иркутской области. В ближайшее время документ отправят на регистрацию в Министерство юстиции. Между тем численность нерестового омуля в притоке Байкала Селенге сократилась в 10 раз. "У нас вся река была в омуле. На протяжении 180-200 километров от устья. Пробы сети ставили. На любом километре ставь, и пробы сети были с омулем. Сейчас он заходит, и его теряют. Настолько его мало заходит, что наука его даже найти не может", - заявил сотрудник Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

Восстановить запасы омуля в озере можно, отмечают в Росрыболовтсве. Но для этого необходим комплексный подход. Это и введение запрета, и усиление рыбоохранных мер, и увеличение объемов искусственного воспроизводства.



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