Автор: Альфия Еремеева

С 15 апреля начинают действовать садоводческие маршруты

Опубликовано: 13.04.2017 16:18

Время выезжать на дачу. С 15 апреля в Иркутске заработают садоводческие автобусы. Это больше 20 маршрутов по всем направлениям. Расписание на апрель уже утвердили, его вы можете найти на сайте городской администрации.

В основном, весь транспорт будет работать по выходным. И только самые популярные направления каждый день. Это автобусы от Центрального рынка и до садоводств "Наука", "Кооператор" и "Ерши". А также маршрут №52 - от завода имени Куйбышева до садоводства "Озерное".

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