Автор: Альфия Еремеева

За уничтоженных свиней начали выплачивать компенсации

Опубликовано: 13.04.2017 16:14

Владельцам подсобных хозяйств Иркутского района, которые пострадали от африканской чумы, начали выплачивать компенсации. 12 миллионов рублей из областного бюджета пойдут на личные счета фермеров.

Деньги они получат за животных, которых уничтожили при ликвидации очага чумы. Тогда пришлось изъять около полутора тысяч свиней. Компенсация составит чуть более 150 рублей за килограмм. Это среднерыночная стоимость мяса в живом весе. Впрочем, еще не все пострадавшие оформили необходимые документы. Им перечислят компенсацию позже, отметили в ветеринарной службе Иркутской области.

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