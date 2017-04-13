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Автор:
Альфия Еремеева

Оперативные службы провели учения в преддверии пожароопасного сезона

Опубликовано: 13.04.2017 14:29

Изображение На Плишкинском тракте сегодня было дымно. Вот только горели не леса и торфяники, а дымовые шашки. Так проходили учения оперативных служб. Ведомства готовятся к пожароопасному сезону. Потепление в этом году пришло раньше, чем обычно. А значит, вероятность возгораний возрастает.

Это еще территория Иркутска, район садоводства "Автомобилист" на Плишкинском тракте. Торф здесь залегает на глубине 3-5 метров. Но сегодня он горит не по-настоящему. Дымом затянуло всю округу. По легенде есть угроза перехода огня на лес, а затем и на жилые дома в микрорайоне Славный. На тушение выехали все оперативные службы города - это 8 единиц техники и 42 человека. Отрабатывают взаимодействие в случае пожара. "С помощью инженерной техники проводится перемешивание верхней части торфа с негорящей и одновременно проливка водой. Данная технология опробована и разработана конкретно федеральным отрядом противопожарной службы. В том году она была опробована и достаточно эффективно себя показала", - говорит Александр Тройнин, начальник службы по делам ГО и ЧС, обеспечению пожарной безопасности МКУ "Безопасный город".

Когда земля прогревается, хватает малейшей искры для пожара. Так и случилось в прошлом году, на майские праздники. В 2016-м на Плишкинском тракте действовало 30 очагов возгораний. Тогда от дыма задыхался весь город. В этом году к пожароопасному сезону подготовились особо тщательно. Уже сейчас в боевой готовности вся необходимая техника: машины "Водоканала", "Автодора". Строительные организации в случае ЧС тоже готовы оказать помощь. Работают волонтеры. "Отработаны со всеми председателями садовых товариществ, гаражных кооперативов. Везде, где есть предполагаемая опасность, мы прошли, предупредили, дали соответствующие памятки, чтобы люди знали, что делать. Телефоны - куда звонить. Мы считаем, что ситуация под контролем. Каждый знает, что делать. Все будет нормально", - сообщил Иван Носков, вице-мэр г.Иркутска.

Эти учения вице-мэр оценил положительно. В случае реального пожара городские службы могут действовать быстро и слаженно. А значит, иркутяне будут в безопасности.

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