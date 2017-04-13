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Автор:
Клим Куликов

"Иркут" готовится к очередному матчу с "Новосибирском"

Опубликовано: 13.04.2017 14:27

Изображение Два дня осталось до продолжения полуфинальной серии баскетбольной суперлиги-1 между "Иркутом" и "Новосибирском". Хозяева предстоящих двух игр сейчас тренируются дома. И занимаются, что называется, за закрытыми дверями. Исключение сделали только для съемочной группы программы "Новости".

"Оранжево-черные" чередуют занятия в тренажерном зале и на паркете. По индивидуальной программе занимаются Егор Муравьев и Глеб Герасименко. В основном тренерский тандем Алексея Лобанова и Александра Лукина старается не форсировать тренировочный процесс, делая упор на восстановление в преддверии игр. "Страха никакого нет. Это однозначно. Ребята должны настраивать себя, как на последний бой. Не растягивать на все игры. Каждой игре отдаваться и биться. Если будем задумываться, то толку не будет", - сказал Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут".

Завтра у команды выходной. В субботу будет еще одно занятие. А в воскресение в 16.00 во дворце спорта "Труд" третий матч серии за выход в финал с баскетбольным клубом "Новосибирск". Сейчас счет в серии равный 1-1. В этот день ожидается аншлаг, болельщикам стоит позаботиться о билетах заранее. В кассах их становится все меньше.

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