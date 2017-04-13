Автор: Марина Беклемишева

В усадьбе Сукачева создают сурдогид

Опубликовано: 13.04.2017 14:25

Жесты, которые разрушают границы. В усадьбе Сукачева в Иркутске работают над добрым проектом. Там создают сурдогид - виртуальную экскурсию по музею для глухих и слабослышащих людей.

В каждом помещении большого дома записывают видеоролик, где переводчик жестового языка рассказывает об основных экспонатах, а также знакомит с историей жизни знаменитого мецената и городского головы Владимира Сукачева. Видео выложат в интернет, а залы музея снабдят QR-кодами. Глухому или слабослышащему посетителю останется лишь поднести к значку камеру мобильного телефона, устройство само найдет нужный ролик и воспроизведет его. Тексты для такой виртуальной экскурсии специально адаптировали для глухих. А пока для таких особенных посетителей проводят прогулки с сурдопереводчиком. Сегодня гостями усадьбы стали ученики иркутской школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Дана Романова, посетитель музея, ученица школы-интерната №9 г.Иркутска: Мы узнали, где жил Владимир Сукачев вместе с семьей, мне очень понравился бальный зал.

Светлана Гусеевская, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея: У людей, у которых проблемы со слухом, у них другой, несколько ограниченный словарный запас. Поэтому многие слова, которые нам кажутся обыденными и простыми, их просто нет в их словарном запасе. Они не понимают, о чем идет речь. Мы составляли адаптированные тексты для этого.

Проект "Шаги навстречу" придумали сами сотрудники. Уже два года они стараются сделать посещение музея доступным для всех. Проводят экскурсии для слепых и глухих посетителей, для детей с аутизмом и синдромом Дауна, делают залы доступными для инвалидов-колясочников. Запустить сурдогид в усадьбе Сукачева планируют к началу лета. Съемки роликов завершили сегодня, теперь специалисты приступят к видеомонтажу и созданию QR-кодов.

Изображения новости