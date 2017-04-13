Завершился фестиваль "Студенческая весна"

По данным ЦБР (2017.04.13)
Выпуск новостей за 12.04.2017 (67.17)
Премии президента получили трое молодых людей из Иркутской области. Награды вручил губернатор Сергей Левченко во время закрытия фестиваля "Студенческая весна".
Глава региона отметил, что участие в конкурсе раскрывает новые возможности для каждого. А победителям дает шанс достойно представить Иркутскую область на "Российской студенческой весне". Региональный этап фестиваля проходил с 5 по 12 апреля. В этом году мероприятие отмечает 25-летие. "Если прикинуть, это время, 25 лет, в этом фестивале вполне могли участвовать ваши родители. И наверняка побеждали. И очень бы хотелось, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Основная тема фестиваля в 2017 году - 80-летие Иркутской области и 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. Его участниками стали больше тысячи человек. Финалисты поедут на итоговый гала-концерт в Москву. Он состоится в мае в Кремлевском дворце.