Автор: Ирина Белогривая

Завершился фестиваль "Студенческая весна"

Опубликовано: 13.04.2017 14:21

Премии президента получили трое молодых людей из Иркутской области. Награды вручил губернатор Сергей Левченко во время закрытия фестиваля "Студенческая весна".

Глава региона отметил, что участие в конкурсе раскрывает новые возможности для каждого. А победителям дает шанс достойно представить Иркутскую область на "Российской студенческой весне". Региональный этап фестиваля проходил с 5 по 12 апреля. В этом году мероприятие отмечает 25-летие. "Если прикинуть, это время, 25 лет, в этом фестивале вполне могли участвовать ваши родители. И наверняка побеждали. И очень бы хотелось, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Основная тема фестиваля в 2017 году - 80-летие Иркутской области и 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. Его участниками стали больше тысячи человек. Финалисты поедут на итоговый гала-концерт в Москву. Он состоится в мае в Кремлевском дворце.

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