Автор: Маргарита Кислицына

Леса начали гореть в Иркутской области

Опубликовано: 13.04.2017 14:19

Сейчас пламя полыхает недалеко от населенного пункта Сайгуты в Иркутском районе. Там один очаг действует на пяти гектарах, второй - на двух. Горит лес и в Зиминском районе, в окрестностях деревни Кустова. С огнем борются почти 30 человек, различная техника.

Космический мониторинг показал: на территории, где нет облачности, видны 19 термически активных точек. 15 из них подтвердились как горение сухой растительности. По одной в Баяндаевском, Иркутском, Нукутском, Тулунском районах, по две – в Заларинском и Черемховском районах, три – в Братском и четыре – в Нижнеудинском районах. Тем временем пожароопасный сезон открыт в 20 лесничествах Иркутской области. И, кстати, продлится он 185 дней. Еще в 17 лесничествах из-за снега, который не растаял, пока не требуется особый контроль.

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