Автор: Екатерина Лыкова

Массовые палы травы начались по всей Иркутской области

Опубликовано: 12.04.2017 17:53

Несмотря на официальный запрет, люди продолжают разводить огонь, каждый день пожарные выезжают тушить пламя. Сотрудники МЧС еще раз предупреждают: в области действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать траву, мусор, разводить костры и жарить шашлыки.

Нарушителей накажут рублем. Уже составили 60 протоколов. Для физических лиц штраф до 4 тысяч рублей. К слову, сегодня по области ожидается ухудшение погоды. "Еще раз бы хотелось бы напомнить о недопущении разведения костров, у нас особый противопожарный режим. В условиях такой погоды это может быть чревато большим ущербом и, возможно, даже человеческими жертвами", - сказал Александр Кузнецов, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

В четверг по области порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Уже сегодня вечером в Приангарье придет дождь и мокрый снег. На дорогах ожидают гололед. До Иркутска осадки не дойдут, но ветер тоже разгуляется: от 8 до 13 метров в секунду.

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