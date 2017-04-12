Автор: Маргарита Кислицына

Екатерина Веденеева покорила мировой пьедестал художественной гимнастики

Опубликовано: 12.04.2017 17:25

Девять золотых медалей. Иркутянка Екатерина Веденеева покорила мировой пьедестал художественной гимнастики. Два турнира международного класса прошли в Румынии и США.

Спортсменка из Сибири не оставила шансов соперницам. В Бухаресте Екатерина выиграла четыре медали высшей пробы. В американском городе Колумбус гимнастка завоевала еще пять наград в многоборье, в упражнениях с мячом, булавами, обручем и лентой. Сейчас воспитанница детско-юношеской спортивной школы "Зенит" готовится к Международному турниру по художественной гимнастике, который пройдет с 21 по 24 апреля в Люксембурге.

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