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Автор:
Внеш. корр.

Завершился Международный фестиваль-конкурс "Парящий феникс"

Опубликовано: 12.04.2017 17:23

Изображение Покорили Пекин талантом! Участники Международного фестиваля-конкурса "Парящий феникс" вернулись из Китая. В делегацию Иркутской области вошли детские и юношеские творческие коллективы, сольные исполнители и инструменталисты - всего около ста человек. Все они прошли отбор в ежегодном фестивале "Юное дарование России", который проводили в Иркутске.

Из Поднебесной конкурсанты привезли множество наград и памятных подарков. По рассказам участников, фестиваль подарил им не только возможность увидеть другую страну, но и больше узнать о китайской культуре. А сибиряки познакомили зарубежных коллег по сцене со своим творчеством.

Татьяна Смоляр, руководитель делегации: Наши дети научили китайских детей танцевать калинку, русские танцы. А китайские дети показали элементы китайской хореографии.

Анастасия Вахрушева, вокалистка ансамбля "Театр песни": Очень понравился мне хор, как исполнял "Катюшу" китайский хор. Это было здорово! Ну, необычно слушать на китайском языке нашу песню. Я взяла с французской песней Padam, легендарной песней Эдит Пиаф первое место, и коллективом мы, ансамблем заняли бриллиантовое гран-при.

Очередной фестиваль "Юное дарование России" пройдет в Иркутске в ноябре. Победители и лауреаты получат возможность поехать на международный конкурс в Китай.

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