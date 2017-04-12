Завершился Международный фестиваль-конкурс "Парящий феникс"

По данным ЦБР (2017.04.12)
Выпуск новостей за 11.04.2017 (73.53)
Покорили Пекин талантом! Участники Международного фестиваля-конкурса "Парящий феникс" вернулись из Китая. В делегацию Иркутской области вошли детские и юношеские творческие коллективы, сольные исполнители и инструменталисты - всего около ста человек. Все они прошли отбор в ежегодном фестивале "Юное дарование России", который проводили в Иркутске.
Из Поднебесной конкурсанты привезли множество наград и памятных подарков. По рассказам участников, фестиваль подарил им не только возможность увидеть другую страну, но и больше узнать о китайской культуре. А сибиряки познакомили зарубежных коллег по сцене со своим творчеством.
Татьяна Смоляр, руководитель делегации: Наши дети научили китайских детей танцевать калинку, русские танцы. А китайские дети показали элементы китайской хореографии.
Анастасия Вахрушева, вокалистка ансамбля "Театр песни": Очень понравился мне хор, как исполнял "Катюшу" китайский хор. Это было здорово! Ну, необычно слушать на китайском языке нашу песню. Я взяла с французской песней Padam, легендарной песней Эдит Пиаф первое место, и коллективом мы, ансамблем заняли бриллиантовое гран-при.
Очередной фестиваль "Юное дарование России" пройдет в Иркутске в ноябре. Победители и лауреаты получат возможность поехать на международный конкурс в Китай.