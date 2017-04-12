Автор: Альфия Еремеева

"Требуется помощь!": Андрею Постникову

Опубликовано: 12.04.2017 17:19

Тотальное поражение костного мозга, полостная операция и девять курсов химиотерапии - все это пережил трехлетний иркутянин Андрей Постников. Год назад у него выявили 4 стадию рака. После курса лечения мальчика выписали из больницы. Но страшная болезнь вновь дала о себе знать. Андрею срочно требуется помощь неравнодушных людей.

Он умеет улыбаться через боль. И только мама знает, какие страдания испытывает Андрей. Вместе с сыном Нина Постникова сейчас находится в Корее. Местные врачи объяснили: оперировать опухоль нельзя, исправить ситуацию может химиотерапия. Первый курс уже заканчивается. Результаты анализов хорошие. Онкомаркер уже снизился до нормы. Но прерывать курс ни в коем случае нельзя. Иначе все усилия зря. Семье выставили счет - 75 тысяч долларов. Сюда входит и плата за проживание в больнице.

Глава семьи остался в Иркутске. Здесь Максим Постников ищет деньги на лечение сына. Друзья и родственники, благотворительные фонды и неравнодушные люди откликнулись на просьбу о помощи. Уже собрали более 900 тысяч рублей. "К сожалению, этих средств недостаточно для полного лечения сына. И мы очень просим всех неравнодушных, всех, имеющих возможность, помочь нам спасти жизнь нашего сына. Он просто за свои неполных три года перенес столько боли, столько страха, сколько не каждый взрослый перенес за всю свою жизнь. Он просто очень хочет жить", - говорит Максим Постников.

Семья Андрея благодарна всем, кто уже пожертвовал деньги. Но борьба за жизнь сына еще не закончилась.

Максим Постников, отец Андрея: 89646520920

Номер карты Сбербанка 4276 1800 1745 1344

Реквизиты для перевода средств

Получатель: Постников Максим Валерьевич

Счет: 40817810618350147364

Банк Получателя: Иркутское отделение №8586 ПАО Сбербанк, г. Иркутск

ИНН Получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 042520607

Корр. счет: 30101810900000000607

Код подразделения банка по месту: 1885860114

Адрес подразделения банка: г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 27а