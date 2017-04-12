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Автор:
Маргарита Кислицына

Установку детских площадок в квартплату включать не будут

Опубликовано: 12.04.2017 17:12

Изображение Детскую площадку - в кварплату. Жители Шелехова обратились в редакцию программы "Новости" с опасением: стоимость новых игровых конструкций во дворе ляжет на их плечи согласно объявлению, которое появилось на дверях подъездов. Кто и за какие деньги все же будет содержать горки, качели и песочницы в городе металлургов?

Шелеховчанка Надежда Жернокова вместе с дочкой Миланой отправляются на прогулку. Идут в соседние дворы. Возле их дома в четвертом микрорайоне детской площадки нет. А на дверях их дома недавно появилось и вовсе любопытное объявление: хотите, чтобы игровой комплекс появился в вашем дворе, будьте готовы заплатить. "У нас каждую площадку - это надо через дороги перебегать с ребенком. Это опасно, на пешеходах не уступают. И тут мы идем и видим: на подъезде висит объявление, что в нашем дворе хотят поставить площадку, но стоимость этой площадки будет включена в квартплату жителей", - говорит Надежда Жернокова, житель 4 микрорайона г.Шелехова.

Возмущенные жители уже начали заглядывать в свои кошельки. Тем более что детскую площадку люди просят установить уже много лет. Обращались и в управляющую компанию, и в городскую администрацию. "Мне отвечают, что в этом году обязательно поставят, потому что много жильцов не довольны именно тем, что нет ни одной детской площадки. И сейчас убрали, даже самые старенькие убрали, потому что не по ГОСТу, чтобы не быть уголовно наказуемыми", - сказала Елена Крылова, житель 4 микрорайона г.Шелехова.

Состояние детских площадок в Шелехове действительно под пристальным вниманием. Слишком часто на них получали травмы дети. В 2014-м 11-летняя девочка упала с качели и получила перелом плеча. В 2016-м похожая история. Тогда на директора коммунальной службы даже завели уголовное дело. И как следствие управляющие компании отказались содержать игровые площадки. Городские власти предложили жителям самим присматривать за горками и песочницами в своих дворах. "Когда это будет за счет средств федерального, областного и местного бюджета построено, вот мысль такая, чтобы жители ухаживали за этой площадкой. Каким образом это будет? Это жители должны решать. У нас программа есть. Финансирование определенное. И сейчас мы запускаем обсуждение среди жителей города Шелехова. И, в том числе, будут обсуждаться вопросы, как будут содержаться детские, спортивные площадки", - сообщил Юрий Сюсин, первый заместитель главы администрации г.Шелехова.

Во время съемок этого материла объявления о платной установке детских площадок с дверей подъездов сняли. И в шелеховской мэрии нас заверили: стоимость новых конструкций в квартплату включать не будут. Но вопрос об их содержании, если они появятся, пока еще открытый.

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