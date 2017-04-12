Сергей Левченко посетил АЭХК

По данным ЦБР (2017.04.12)
Выпуск новостей за 11.04.2017 (73.53)
Ангарский электролизный химический комбинат получит новые перспективы. Вопросом замещающих производств займется специальная рабочая группа. Сегодня предприятие посетил губернатор области Сергей Левченко. Он принял участие в совещании с президентом топливной компании "ТВЭЛ" Юрием Олениным.
Глава региона отметил: в настоящее время на территории комбината есть свободные производственные площади, транспортная инфраструктура и система обеспечения энергоресурсами развиты. "Новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача – понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади. На АЭХК большие корпуса, километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Сергей Левченко отметил: правительство области готово помочь в развитии на площадке комбината неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Также продолжат сотрудничество в социальной сфере.