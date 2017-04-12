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Автор:
Яна Романова

Сергей Левченко посетил АЭХК

Опубликовано: 12.04.2017 17:05

Изображение Ангарский электролизный химический комбинат получит новые перспективы. Вопросом замещающих производств займется специальная рабочая группа. Сегодня предприятие посетил губернатор области Сергей Левченко. Он принял участие в совещании с президентом топливной компании "ТВЭЛ" Юрием Олениным.

Глава региона отметил: в настоящее время на территории комбината есть свободные производственные площади, транспортная инфраструктура и система обеспечения энергоресурсами развиты. "Новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача – понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади. На АЭХК большие корпуса, километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Сергей Левченко отметил: правительство области готово помочь в развитии на площадке комбината неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Также продолжат сотрудничество в социальной сфере.

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