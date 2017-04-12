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Автор:
Яна Романова

Иркутскавтодор закупил новую технику для ремонта дорог

Опубликовано: 12.04.2017 17:01

Изображение Дорожный ремонт по новым технологиям. Иркутскавтодор закупил две машины для устранения ям. В автопарке таких еще не было. Они позволяют ликвидировать дефекты дорожного полотна без катка.

Новые, только с завода приобретения сегодня осмотрел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ему рассказали: одна из установок готовит асфальтобетонную смесь, в комплекте есть инфракрасный разогреватель, он повышает температуру поверхности полотна до 150 градусов. Затем все перемешивается, добавляется новая смесь асфальта и бетона и выравнивается. Технология бесшовная, это обеспечивает долговечность дорожному полотну и повышает качество асфальта.

Вторая установка служит для заливки на проезжей части швов и трещин. Задача машины - под давлением внести в отверстие специальную мастику. Новая техника полностью российского производства. "Сейчас у нас работает четыре бицемы, и вот сейчас эти дополнительно две установки выйдут. Это будет увеличение объема работ и их качества. Будем, конечно, улучшать и думать, что еще сделать для города, чтобы дорог еще больше ремонтировать", - сказал Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

В первую очередь ямочный ремонт в Иркутске проведут на городских магистралях, перед Днем Победы особое внимание уделят тем улицам, по которым следует праздничное шествие. В 2017 году в городе планируют привести в порядок 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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