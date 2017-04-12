Автор: Ирина Белогривая

Иркутский интернат, где дети заболели дизентерией, временно закроют

Опубликовано: 12.04.2017 16:47

Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по Иркутской области. С 7 по 10 апреля в доме-интернате зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции: заболели 9 воспитанников и 1 сотрудник интерната. Бактериологическое обследование выделило возбудителя дизентерии.

Заболевшие госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние детей стабильное. Правда, двоих поместили в реанимацию. Здоровье детей ослаблено хроническими заболеваниями. Все заболевшие - лежачие. А в доме-интернате дети находятся под медицинским наблюдением. Всех воспитанников и сотрудников учреждения осмотрел врач-инфекционист. Клинических признаков заболевания не выявлено. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Ежедневно работает межведомственный штаб по локализации заболеваемости в доме-интернате.