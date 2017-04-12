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Автор:
Алексей Келэвро

В Черемхово во время родов погибли несколько детей

Опубликовано: 12.04.2017 15:12

Изображение Такую информацию нам сообщили пострадавшие семьи. Люди считают: дети погибли по вине врачей. Сейчас медики пытаются скрыть следы своей халатности. И самое страшное в этом деле то, что все произошло из-за финансовой заинтересованности врачей.

Наталья Андреева потеряла своего ребенка при родах. Утверждает, виноваты врачи черемховского роддома. В какой-то момент Наталья поняла, что родовспоможение пошло не по плану. Услышала хруст, а после испуганное молчание акушеров. "Испуганные лица, и то, что они угробили ребенка во время родов. Пешена давила коленом в живот, это и повлияло на то, что ребенка задавило прямо внутри. Есть медицинская экспертиза: прием кристеллера вообще запрещен, а она его применила", - говорит Наталья Андреева, мать погибшего при родах ребенка.

Действительно так называемый прием кристеллера - метод выдавливания младенца из утробы матери руками - запрещен приказом Минздрава России от 4 декабря 1992 года. Но работники больниц, оказывается, часто пользуются этим способом. Зачастую это ведет к серьезным травмам ребенка и матери, в некоторых случаях становилось причиной смерти.

В трагедии, которая произошла с Натальей, сейчас сложно установить причину гибели ребенка. Его тело отправили к патологоанатому не сразу, держали в роддоме неделю. Мать погибшего младенца подозревает, что врачи таким способом заметали следы своей халатности.

Искать, в буквальном смысле, погибшего младенца пришлось и семье Егоровых. Нашли в том же черемховском роддоме. По словам отца, в подсобном помещении санитарка взяла с подоконника маленькую коробку и отдала ему. В ней и находилось тело ребенка. "Он лежит в санитарной комнате, где швабры, тряпки, не в холодильнике, нигде. Они отдали нам эту коробочку", - сказал Юрий Егоров, отец погибшего ребенка.

Причина смерти этого младенца тоже вызывает массу вопросов. Беременная женщина легла на сохранение. Но вместо медицинского наблюдения ее отправили домой. В результате ребенок погиб в утробе матери. "Они ей объяснили: мы что, повезем вас на скорой в Иркутск бесплатно? Они за это получат сертификат, а мы вас будем за свой счет возить? Это врач сказала Черкашина. Жена говорит: вы дайте направление, мы сами такси наймем, увезем, надо ребенка спасать", - рассказал Юрий Егоров, отец погибшего ребенка.

По словам пострадавших, в этих случаях не обошлось без финансовой заинтересованности врачей. Дело в родовом сертификате. Согласно программе "Здоровье" беременные женщины могут самостоятельно выбрать клинику для наблюдения и последующих родов. Большая часть суммы этого сертификата идет на зарплату врачам. И медикам невыгодно направлять своих пациентов в областной центр. Принимают роды сами, но только встает вопрос о качестве оказанных услуг.

Наталья Андреева подала на врачей черемховского роддома в суд. Там постановили: медицинское учреждение оказало услуги не в полном объеме и ненадлежащем виде. Акушер, которая принимала роды, с этим решением не согласна. Она продолжает медицинскую деятельность и виновной себя не считает. Руководство роддома тоже провело свою внутреннюю проверку.

- У вас служебная проверка проводилась?

- Да, это все было на суде.

- Все работают на своих местах - значит, проверка не выявила нарушений?

- Почему? Все нарушения уже устранены.

Под устранением всех нарушений руководство черемховского роддома подразумевает финансовое наказание: врачей акушеров лишили премии. Дать объяснения на камеру в министерстве здравоохранения отказались. Прислали письмо, в котором объясняется: молчание оправдано врачебной тайной. Подобное поведение для регионального минздрава вполне типичное.

По аналогичному сценарию прошло дело в городе Зима. Там врач ввел лекарство рожающей женщине и оставил ее без присмотра. Женщина и ребенок погибли. Жители написали петицию, чтобы главного врача городской больницы и виновных лиц отстранили от работы. Но проверка министерства здравоохранения нарушений не выявила. Все работники на своих местах. Хотя уголовные дела на врачей переданы в суд.

Ну а что касается черемховского роддома, проверки следственными органами там тоже проводятся. "Следственными органами проводится проверка по данным фактам, пока решения не принято. Сейчас проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления связи между действиями врачей и наступившими последствиями", - сообщила Карина Головачева, старший помощник руководителя службы по связям с общественностью СУ СК РФ по Иркутской области.

По решению суда городская черемховская больница выплатит денежную компенсацию семье Андреевых. Но уже есть информация, что заявления собираются направить и другие пострадавшие семьи, у которых при родах погибли дети в этой больнице.

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