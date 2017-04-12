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Автор:
Екатерина Лыкова

В Иркутске стартовала генеральная уборка

Опубликовано: 12.04.2017 14:28

Изображение Большая уборка. Иркутск приводят в порядок к теплому сезону. Весь апрель город будут чистить, красить и мыть. Вывезут мусор с несанкционированных свалок, подметут начисто дорожное полотно, начнут формовочную обрезку деревьев.

Генеральная уборка, как говорится, добела. Одни из первых в списке - детские площадки. На вооружении у дворников грабли и метлы. Чуть позже сюда добавят свежих красок. Яркими цветами покроют лавочки и урны. Где-то подновят фасады домов. Приводят в порядок и газоны. "Мусора очень много. Зимой не было возможности убрать полностью все детские площадки от мусора, так как мусор был вмерзший в лед, в снег. В связи с тем, что рано выпал снег, листва не облетела, очень много листвы, сухой травы", - говорит Станислав Белоусов, начальник участка Южного управления ЖКС.

А улицы города после долгой зимы разбудили прохладным душем. Водные процедуры приняли уже больше половины ограждений в Иркутске. Километры металлических конструкций очищают от пыли и грязи, снимают слой старой краски, обрабатывают поверхность ацетоном, чтобы вновь покрасить. В день один человек может обновить до 50 метров забора. "Если нет машин, красится быстрее, а если вот стоят, конечно, тяжелее получается, красим помедленнее, чтобы не обрызгать их. Потом радуется глаз, город чище становится, к празднику все стараются, 9 мая, первомай сейчас будет", - сказала Ольга Подгорбунская, бригадир.

В порядок приводят дорожные знаки, полотно пока чинят ямочным ремонтом. Рециклер заполнил уже более 4 тысяч квадратных метров. Чистотой задышат и будущие зеленые островки на карте Иркутска. В парках и скверах уже начали уборку. К летнему сезону покрасят лавочки, урны, малые архитектурные формы. Крону деревьев обновят. К общегородскому субботнику в администрации Иркутска подготовили талоны на вывоз мусора. "Бесплатно для общественных организаций, для предприятий, заявочно подаются в округа, талоны будут выдаваться в период месячника на вывоз мусора и особенно 22 апреля, в субботник. Здесь хочется сказать, что 22 апреля приглашаем всех принять очень активное участие в субботнике общегородском", - призвала Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Всем желающим выдадут перчатки, мешки, грабли, краски и кисти. Инвентарь можно получить в администрации своего округа, а также в управляющих компаниях. Только за неделю за чистоту в городе взялись больше трех тысяч человек.

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