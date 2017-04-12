Автор: Клим Куликов

Иркутская "Байкал-Энергия" осталась без вратаря

Опубликовано: 12.04.2017 14:25

Денис Рысев принял решение не продлевать отношений с иркутским клубом, отказавшись от сделанных ему предложений о дальнейшем сотрудничестве.

Денис провел в Иркутске девять сезонов. 30-летний хоккеист в составе "бело-синих" становился бронзовым и дважды серебряным призером чемпионатов России. А играя за сборную страны, три раза выигрывал чемпионат мира. По неофициальной информации, Денис Рысев ведет переговоры с хабаровским "СКА-Нефтяником". Ранее стан "Байкал-Энергии" покинули еще пять человек.

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