Иркутская "Байкал-Энергия" осталась без вратаря

По данным ЦБР (2017.04.12)
Выпуск новостей за 11.04.2017 (73.53)
Денис Рысев принял решение не продлевать отношений с иркутским клубом, отказавшись от сделанных ему предложений о дальнейшем сотрудничестве.
Денис провел в Иркутске девять сезонов. 30-летний хоккеист в составе "бело-синих" становился бронзовым и дважды серебряным призером чемпионатов России. А играя за сборную страны, три раза выигрывал чемпионат мира. По неофициальной информации, Денис Рысев ведет переговоры с хабаровским "СКА-Нефтяником". Ранее стан "Байкал-Энергии" покинули еще пять человек.