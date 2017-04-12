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Автор:
Ирина Белогривая

Иркутские пожарные в День космонавтики провели акцию "Лестница вверх"

Опубликовано: 12.04.2017 14:24

Изображение По-своему отметили День космонавтики иркутские пожарные. Они развернули вверх автолестницу на высоту около 30 метров. Один из сотрудников пятой пожарной части Иркутска с вершины отдал честь первооткрывателям космоса.

Свой первый полет на орбиту Земли Юрий Гагарин совершил 56 лет назад. Запуск произошел 12 апреля с космодрома Байконур в 14 часов 7 минут по иркутскому времени. На это же время назначили и старт сегодняшней акции. "Нормальные ощущения. Лестницу сегодня поднимали не полностью. Наверху хорошо. Ветра нет. В принципе не страшно. Сегодня весь мир отмечает День космонавтики. Мы провели нашу акцию "Лестница вверх", тем самым отдавая дань человеку, совершившему первый полет в космос", - сказал Станислав Хисматулин, начальник караула ПСЧ №5 г.Иркутска.

Идея акции родилась спонтанно. Все происходящее спасатели снимали при помощи беспилотника. Видео с космическим приветом можно увидеть в официальных аккаунтах регионального управления МЧС России в социальных сетях.

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