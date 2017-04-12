Автор: Ирина Белогривая

Стартовала акция "Чистый лес - территория без огня"

Опубликовано: 12.04.2017 14:18

Акция проходит на территории Сибири, дальнего Востока и Урала. В ее рамках проверят звуковую сигнализацию, а также пункты временного размещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.

По сообщению спасателей, в Иркутской области 45 пожарных наблюдательных постов уже привели в готовность. Планируют расчистить более десяти тысяч подворий, мест массового отдыха и пешеходных зон. Всего в мероприятии участвуют 12 регионов страны. Об этом сообщает "Телеинформ".

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