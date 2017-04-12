Стартовала акция "Чистый лес - территория без огня"

По данным ЦБР (2017.04.12)
Выпуск новостей за 11.04.2017 (73.53)
Акция проходит на территории Сибири, дальнего Востока и Урала. В ее рамках проверят звуковую сигнализацию, а также пункты временного размещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.
По сообщению спасателей, в Иркутской области 45 пожарных наблюдательных постов уже привели в готовность. Планируют расчистить более десяти тысяч подворий, мест массового отдыха и пешеходных зон. Всего в мероприятии участвуют 12 регионов страны. Об этом сообщает "Телеинформ".