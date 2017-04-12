ИГУ, возможно, войдет в число опорных вузов

По данным ЦБР (2017.04.12)
Выпуск новостей за 11.04.2017 (73.53)
Телеграмму в поддержку Иркутского государственного университета для участия в конкурсе на создание опорного вуза направил губернатор региона федеральному министру образования.
Сергей Левченко отметил: вуз по праву считается одним из лучших по подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности, экономики, науки, социальной и культурной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2018 году ИГУ отметит 100-летний юбилей. Включение его в число опорных вузов России станет большим и значимым событием для всех жителей Приангарья.