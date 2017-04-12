Автор: Татьяна Алексеева

Светлана Семенова намерена выехать в Боханский район

Опубликовано: 12.04.2017 14:14

Случай с избиением ребенка в Боханском районе взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова.

"Все обстоятельства случившегося требуют тщательной проверки. Поэтому я намерена выехать в Боханский район, чтобы изучить ситуацию на месте и выяснить причины, которые привели к совершению преступления", – заявила Светлана Семенова. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело в отношении двух подростков из села Тихоновка. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.