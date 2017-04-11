Автор: Виктория Малая

Тест по истории Великой Отечественной войны проведут в областном центре

Опубликовано: 11.04.2017 14:11

Жителей Иркутска приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны. Участники акции в течение получаса ответят на 30 вопросов о военных событиях, подвигах героев, жизни в тылу.

Сейчас в городе выбирают площадки, где пройдет тестирование. Акция проводится для оценки уровня грамотности населения России и соотечественников, живущих за рубежом. Мероприятие состоится в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией". Инициатор - молодежный парламент при Государственной Думе.