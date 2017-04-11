Автор: Внеш. корр.

Иркутян приглашают бесплатно оценить свое здоровье

Опубликовано: 11.04.2017 14:09

В торгово-развлекательном комплексе на верхней набережной сегодня начал работу пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

До 15 апреля пациентов будут принимать специалисты городской клинической больницы №1. Проект будет работать в течение всего года, в нем примут участие 22 лечебных учреждения Иркутска. "Измерить, например, артериальное давление, сделать анализ крови на сахар или холестерин, экспресс-методом опять же, в течение 2-3 минут получить результат. Оптометрию провести, внутриглазное давление. Это все возможно именно в таких условиях, это как раз экспресс-методы, которые позволяют оперативно оценить состояние здоровья человека и возможные риски у него развития каких-либо заболеваний", - говорит Дмитрий Кулеш, внештатный специалист министерства здравоохранения по медицинской профилактике.

На следующей неделе пациентов там же примут сотрудники городской клинической больницы №8, затем маленьких иркутян осмотрят врачи детской поликлиники №6. А с 15 мая все желающие смогут сдать экспресс-тесты на ВИЧ. Пункт здоровья открыт каждый день, кроме воскресенья, с 12 до 19 часов.

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