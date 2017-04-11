виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+6
Вт
день
+6/+8
Вт
вечер
+1/+3
Ср
ночь
+1/+3

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.3896
Евро/Рубль:
  60.7469

По данным ЦБР (2017.04.11)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.04.2017 (71.4)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Иркутян приглашают бесплатно оценить свое здоровье

Опубликовано: 11.04.2017 14:09

Изображение В торгово-развлекательном комплексе на верхней набережной сегодня начал работу пункт информирования по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

До 15 апреля пациентов будут принимать специалисты городской клинической больницы №1. Проект будет работать в течение всего года, в нем примут участие 22 лечебных учреждения Иркутска. "Измерить, например, артериальное давление, сделать анализ крови на сахар или холестерин, экспресс-методом опять же, в течение 2-3 минут получить результат. Оптометрию провести, внутриглазное давление. Это все возможно именно в таких условиях, это как раз экспресс-методы, которые позволяют оперативно оценить состояние здоровья человека и возможные риски у него развития каких-либо заболеваний", - говорит Дмитрий Кулеш, внештатный специалист министерства здравоохранения по медицинской профилактике.

На следующей неделе пациентов там же примут сотрудники городской клинической больницы №8, затем маленьких иркутян осмотрят врачи детской поликлиники №6. А с 15 мая все желающие смогут сдать экспресс-тесты на ВИЧ. Пункт здоровья открыт каждый день, кроме воскресенья, с 12 до 19 часов.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5070071220398 Sec.