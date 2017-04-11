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Автор:
Алексей Келэвро

Молодые люди активно идут в ряды вооруженных сил

Опубликовано: 11.04.2017 14:05

Изображение План набора на военную службу в Иркутске увеличен. В Октябрьском округе на 20%. Это связано с тем, что молодые люди активно идут в ряды вооруженных сил. Призывная кампания еще продолжается.

Среди нововведений: среднетехническое специальное образование теперь могут получить и 11-классники. Раньше отсрочку на обучение в профессиональном учебном заведении давали молодым людям лишь после девятого класса. В комиссариате рассказали, что таким образом студентам не придется прерывать обучение, а армия сможет получить на службу готовых специалистов. "Дать возможность свое конституционное право реализовать на обучение в жизни. Ничего страшного, что он до 21 года отучится, а потом пойдет в вооруженные силы служить", - говорит Алексей Деревянко. военный комиссар по Октябрьскому и Правобережному округам г.Иркутска.

По-прежнему ведут набор в научные роты, для поступления в эти подразделения необходимо пройти конкурсный отбор, число мест ограничено. Всего в весенний призыв в военные части страны отправится более трех тысяч молодых людей из Иркутской области.

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