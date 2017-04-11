Автор: Марина Беклемишева

Двое детей выпали с балконов многоэтажных домов

Опубликовано: 11.04.2017 14:02

В Байкальске родители оставили братьев 5 и 6 лет дома под присмотром старшей сестры. Девушка отлучилась в магазин, а мальчики решили прогуляться: открыли окно и вылезли на балкон. Один из малышей облокотился на перила, но не смог удержаться и упал с третьего этажа на снег. Серьезных травм ребенок не получил.

Аналогичный случай в Вихоревке. Там с балкона упал 5-летний мальчик, он был дома один. Мать со старшим ребенком ушла в магазин. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напоминают: детей нельзя оставлять одних. И просят поставить замки на оконные ручки, чтобы избежать несчастных случаев.

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