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Автор:
Алексей Келэвро

Десятилетняя девочка из Усолья-Сибирского идет на поправку

Опубликовано: 10.04.2017 17:39

Изображение Ребенка три месяца назад забрали из квартиры, в которой она жила с отцом и мачехой. По словам сотрудников опеки, над девочкой издевались, закрывали дома, кормили редко. По ее рассказам, давали то, что приготовили для собак. Иногда забывали кормить вовсе.

В декабре 2016 года сотрудники ПДН перевезли ребенка в реабилитационный центр. Сейчас она проходит там лечение, работают психологи. 10-летняя Диана, когда ее привезли, весила 23 килограмма, сейчас вес ребенка почти 30. Стоит вопрос о лишении отца родительских прав. Делом заинтересовались правоохранительные органы.

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