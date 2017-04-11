Автор: Алексей Келэвро

Спасли из огня пенсионерку 11-классники Тулунской школы

Опубликовано: 10.04.2017 17:35

Подростки случайно оказались около дома, где произошел пожар. Они прибежали на крики соседей о помощи. На третьем этаже увидели пожилую женщину, которая находилась в коридоре своей квартиры. Помещение на тот момент было полностью в дыму.

Молодые люди вынесли пенсионерку на руках на улицу. В результате, 86-летняя женщина не пострадала. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя. Оказалось, причиной возгорания стали зажженные дома у пенсионерки церковные свечи. Квартира полностью сгорела. Молодым людям за грамотные действия и спасение человеческой жизни спасатели объявили благодарность.