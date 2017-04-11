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Автор:
Марина Беклемишева

"Джаз на Байкале": более 140 участников представили на суд жюри 52 номера

Опубликовано: 10.04.2017 17:22

Изображение 12-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале" завершается сегодня в Иркутске. Четыре дня на сцене музыкального театра, областной филармонии и школ искусств вели концерты, проводили мастер-классы от исполнителей с мировыми именами и конкурсные прослушивания. 140 юных музыкантов покоряли жюри талантом, артистизмом и мастерством. Кто стал лучшим, расскажем далее.

Волнение отступило. Конкурсные прослушивания позади, юные музыканты теперь играют для зрителей, а не для жюри. В этом году детско-юношеский конкурс в рамках фестиваля "Джаз на Байкале" прошел в девятый раз. Для некоторых участников он стал первым соревнованием столь высокого уровня. Например, для иркутского ансамбля "Пятерочка". И сразу победа! "На первом выступлении, конечно, волнение перед публикой, перед жюри было. Мне кажется, надо иметь технику и харизму, чтобы можно было играть и понравиться публике", - говорят Марк Портяной и Андрей Тарасов, солисты ансамбля "Пятерочка", победители в номинации "Инструментальный ансамбль".

В этом году более 140 участников - оркестры, ансамбли, солисты, вокалисты - представили на суд жюри 52 номера. Победителей выбрали в нескольких номинациях, среди которых было и "Открытие года" - Малика Шафеева своей любовью к джазу буквально влюбила в себя судей и зрителей.

Конкурс "Джаз кидс" стал одним из самых престижных джазовых событий России. Его ждут, к нему ответственно готовятся, а многим участникам пророчат большое музыкальное будущее. Когда лучшие джазмены мира собираются в Иркутске, у тех, кто только начинает свой путь, есть шанс произвести незабываемое впечатление на мастера.

Игорь Бутман, народный артист России: Их могут услышать, будущих звезд, тех, кто собирается связать свою жизнь с музыкой, действительно очень известные музыканты обратят на них внимание. И когда-нибудь они пригласят их к себе или в оркестр, или в ансамбль, или пригласят учиться.

Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля "Джаз на Байкале": Мы хотим расширить формат и показать, что джаз - это не просто направление, а это целая основа для того, чтобы наша современная эстрада стала качественной, стала конкурентоспособной на мировом уровне. Для этого существует этот конкурс, этот фестиваль.

Фестиваль "Джаз на Байкале" уже в 12-й раз показал: музыка объединяет. Сегодня праздник завершается большим гала-концертом в музыкальном театре.

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"Джаз на Байкале": более 140 участников представили на суд жюри 52 номера
Анонимный посетитель 11 апреля 2017 г., 09:08
 
Сообщений: 52124
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66387
 
Анонимный посетитель 11 апреля 2017 г., 09:08
 
Сообщений: 52124
Регистрация: 01.01.2010

Серго писал(а):
Бутман в Музтеатре пьяный на концерте был, шатался, держался за рояль, за кулису ходил постоянно кирять видимо! Позор!
 
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