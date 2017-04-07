Автор: Екатерина Лыкова

Первенство по художественной гимнастике стартовало в Иркутске

Опубликовано: 07.04.2017 17:51

Праздник грации и красоты. Первенство по художественной гимнастике проходит в Иркутске. Лучшие спортсменки области приехали за победами. Соревнуются за звание лучших и гимнастки из других регионов. Выступают с индивидуальными программами, а также в группах.

"Участниц у нас 464 человека в индивидуальных упражнениях, 15 групп. У нас самый массовый вид спорта, наверное, в каждый семье была гимнастка или будет, у кого есть девочки", - сказала Елена Сомова, главный судья соревнований.

Соревнования проводит спортивное общество "Динамо". После завершения состязаний гимнасткам присвоят спортивные разряды кандидатов в мастера спорта.

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