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Автор:
Клим Куликов

Екатерина Тырышкина рассказала о своей спортивной карьере в Италии

Опубликовано: 07.04.2017 17:47

Изображение Яркие воспитанники иркутского футбола. Так, в России ведут к чемпионству в премьер-лиге московский "Спартак" Роман Зобнин и Андрей Ещенко. И в один ряд с ними можно поставить и Екатерину Тырышкину. Ангарчанка уже полгода защищает цвета итальянской "Брешии" в "Серии А".

Немного неуверенно, но уже в совершенстве Екатерина Тырышкина говорит по-итальянски. Ангарчанка - единственный представитель футбольного Приангарья, который играет в топ-чемпионате, а именно: итальянской женской "Серии А". И теперь "Брешия" ассоциируется у российских болельщиков не только с легендарным Роберто Баджо и Андреа Пирло, но и с Екатериной Тырышкиной.

А все начиналось в иркутском "Рекорде". В 17 лет сибирячка уехала в Краснодар, где три года играла за"Кубаночку". Оттуда попала в национальную сборную России. Была краткосрочная командировка в Финляндию. И вот приглашение в один из сильнейших клубов Европы - итальянскую "Брешию". "Меня игроки приняли очень хорошо, несмотря на то, что много звезд женского футбола и многие игроки играют в сборной Италии. Вот это было неожиданно", - делится Екатерина Тырышкина, игрок ФК "Брешия" (Италия).

Итальянский футбол принято считать консервативным. От обороны. Если судить по мужскому чемпионату, то очень часто команды не блещут результативностью. Этому есть объяснение, считает ангарчанка. В Италии очень много уделяют разбору игры, движению, что называется, тренируются на доске. "В Италии мы больше работаем над тактикой. И не маловажный компонент: мы работаем над физикой. Много тренировочного процесса построено на тактике, тактических упражнениях", - говорит Екатерина Тырышкина.

Женский футбольный клуб "Брешия" - один из самых титулованных в Италии. Действующие победители "Серии А". Регулярно выступают в Лиге чемпионов. В этом сезоне, правда, не так все безоблачно. "Брешия" в принципиальном матче с "Фиорентиной" уступила 2:1. Тем самым команда Тырышкиной потеряла шансы на "скудетто". Но поражает, с каким вниманием и трепетностью итальянцы относятся к женскому футболу. В России такое внимание пока невозможно. А Екатерина считает, что просто сравнивать российский футбол и итальянский бессмысленно. "Это разный футбол, это разный стиль игры. Разные страны, разный стиль команд", - считает спортсменка.

После потери шансов на чемпионство в Италии у нашей землячки осталась еще одна задача. Попасть в состав сборной России на женский чемпионат Европы, который пройдет летом в Голландии. А после приехать в родной Ангарск. На отдых.

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