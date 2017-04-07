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Автор:
Марина Беклемишева

Зажигательные и музыкальные выходные ждут жителей областного центра

Опубликовано: 07.04.2017 17:40

Изображение Сегодня в Иркутске открыли 12-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале". Музыканты уже по традиции начали творческий марафон джазовым парадом по 130 кварталу. К шествию на ходу присоединялись прохожие. Участники фестиваля радовали импровизациями и знакомыми мелодиями.

Завтра в рамках фестиваля состоится прослушивание участников детско-юношеского конкурса. В этом году бороться за звание лучших будут 70 начинающих музыкантов. Победителей выберут в нескольких номинациях.

А в воскресенье известные джазмены России, США и Нидерландов дадут мастер-классы в Иркутской областной детской школе искусств. Вход свободный.

А завершится "Джаз на Байкале" в музыкальном театре награждением победителей конкурса и большим гала-концертом.

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