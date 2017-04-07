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Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутяне напишут "Тотальный диктант" уже в седьмой раз

Опубликовано: 07.04.2017 17:38

Изображение "Тотальный диктант" пройдет завтра. Старт в час дня. Участников просят приходить примерно за полчаса до начала. Акция пройдет по всему миру. В ней участвует больше 800 городов. Иркутск стал одним из самых креативных.

Среди 16 площадок города ледокол "Ангара", плотина ГЭС, аэропорт, где диктовать текст будет бортпроводница, обсерватория - там читает Сергей Язев. Кроме того, написать диктант можно будет в одном из отелей Листвянки прямо на берегу Байкала и даже в воздухе. Пассажирам рейса "Иркутск - Москва" выдадут наушники, текст продиктует корреспондент нашей программы Альфия Еремеева. "Стюардессы объявят, что пассажиры являются участниками "Тотального диктанта", и кто захочет, в принципе может, наверное, поднять руку. И тогда мы выдадим оборудование, бланки, и могут писать. Рассчитано на 40 человек оборудование, но если желающих будет больше, мы проведем повторно процедуру. То есть я прочитаю один раз, потом все соберу, выдам тем, кто хочет, еще раз, и они напишут", - рассказала Альфия Еремеева, участница международной акции "Тотальный диктант".

Тем, кто не полетит в Москву счастливым рейсом, выбрать удобную для себя площадку лучше заранее. На многие нужна предварительная регистрация, а где-то уже не осталось мест. Впрочем, участвовать можно и онлайн. Все подробности на сайте акции. Что касается текста, его автор в этом году Леонид Юзефович. Идея акции зародилась в Новосибирске в 2004 году. Иркутск присоединится к "Тотальному диктанту" уже в седьмой раз.



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