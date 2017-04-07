Автор: Татьяна Алексеева

Фермерам помогут в покупке сельскозяйственных животных

Опубликовано: 07.04.2017 17:34

Фермерам из Хомутово помогут в покупке скота взамен свиней, которых уничтожили из-за вспышки опасного заболевания. В ближайшее время пройдут ярмарки по реализации сельскозяйственных животных.

В Хомутовском муниципальном образовании жителей спрашивают: какой домашний скот они хотели бы разводить. Разумеется, кроме свиней. Потому что в течение года в карантинной зоне запрещено заниматься их разведением. Предполагается, что на сельхозярмарках фермеры смогут купить животных или птиц для разведения по оптовой цене. "Ярмарки будут проводиться с привлечением сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. В настоящее время администрация Хомутовского муниципального образования собирает заявки со всех желающих, и, после того как эти заявки будут собраны, начнутся ярмарки", - сообщил Максим Константинов, начальник отдела животноводства и рыбоводства министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Всем фермерам, у которых изъяли свиней, намерены выплатить компенсацию. На это планируется потратить 12 миллионов рублей из резервного фонда Иркутской области. Заявки на компенсацию подали 277 фермеров.

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