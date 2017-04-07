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Автор:
Внеш. корр.

9 миллиардов рублей задолжали за коммунальные услуги жители Иркутской области

Опубликовано: 07.04.2017 17:30

Изображение Это данные Иркутскстата за 2016 год. Всего коммунальщики начислили к оплате почти 27 миллиардов. Но погашено всего две третьих. А в некоторых районах недобор самый большой. Это Казачинско-Ленский, Качугский, Катангский, Усть-Удинский, Аларский и Черемховский. Кроме жильцов, долги числятся и за бюджетными организациями. И сегодня мы спросили: вовремя ли иркутяне оплачивают коммунальные услуги?

- Накопится - больше надо будет платить. Лучше каждый месяц платить. Если у тебя за 3, за 4 месяца, то это уже сумма круглая выходит.

- Нет, вообще не плачу. Потому что они обманывают. Постоянно с места на место прыгают, меняются. Две-три компании одновременно требуют денег. А в законодательстве, наоборот, сказано, что одна компания должна. Долг где-то около 30 тысяч.

- Как не оплачивать? Ты пользуешься, оплачивай. Единственное, что я безработная, например, сейчас. Работу найти не могу очень долго. И как я смогу долго оплачивать, я не знаю.

- Молодой человек за меня оплачивает, я поэтому очень редко с этим сталкиваюсь.



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