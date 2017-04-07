Автор: Татьяна Алексеева

Законопроект, который вернет прямые выборы мэров, внесен в областной парламент

Опубликовано: 07.04.2017 17:26

Законопроект внесли депутаты от фракций КПРФ и "Гражданская платформа". Рассмотрением документа депутаты займутся в ближайшие дни.

Новый законопроект предлагает внести изменения в закон о формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Напомним, глава региона Сергей Левченко предложил вынести вопрос на референдум и провести его в день выборов президента России в 2018 году. На нем людей спросят: хотят ли они вернуть выборы глав муниципалитетов? Если граждане поддержат инициативу, то документ подготовят не позже, чем через три месяца. К слову, чтобы признать референдум состоявшимся, потребуется более 37 тысяч подписей.