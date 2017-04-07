Автор: Екатерина Лыкова

8 апреля в Иркутск присоединится к акции "Мы вместе против террора"

Опубликовано: 07.04.2017 17:25

Всероссийская акция "Мы вместе против террора" пройдет в субботу в сквере Кирова в Иркутске. Мероприятие связано с недавними трагическими событиями в Санкт-Петербурге.

В 12.00 ждут всех желающих присоединиться к акции, чтобы, в том числе, почтить память погибших. На мероприятии еще раз напомнят, что не нужно быть равнодушными к происходящему. Звонить на горячую линию во всех подозрительных случаях. И главная цель - сплочение россиян. "Этими терактами, этими чудовищными преступлениями против жизни и здоровья граждан нашей страны нас не разъединишь, не посеять в нас вражду межнациональных конфессий, поэтому мы хотим сказать, что мы вместе готовы бороться с терроризмом", - сказал Олег Кондауров, председатель межрегионального общественного движения "Содружество воинов-сибиряков".

Также в сквере Кирова пройдет концерт, на нем прозвучат патриотические песни. Спортсмены выступят с показательными программами.

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