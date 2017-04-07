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Автор:
Алексей Келэвро

"Простая инструкция": подозрительный предмет

Опубликовано: 07.04.2017 17:19

Отголоски взрывов, прогремевшие в метрополитене Санкт-Петербурга и возле учебного заведения в Ростове-на-Дону, в Иркутске в виде массовых рассылок в различных группах в социальных сетях. Людям на телефоны приходит ложная информация о возможных заложенных взрывных устройствах, в том числе и на территории Прибайкалья. Сообщают, что якобы вымышленные террористы маскируют взрывчатку под детские игрушки, фонарики и бытовые предметы. Как следует вести себя в случае обнаружения опасной находки, а главное - как не стать жертвой собственных страхов, расскажем в рубрике "Простая инструкция".

Не паниковать! Это основное и главное средство защиты человека в критической ситуации. Даже если вы столкнулись с угрозой взрыва или обнаружили подозрительный предмет ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям. Тем более сеять панику среди других людей. Подозрительными предметами могут быть следующие вещи: сумки, пакеты, коробки в местах большого скопления людей: общественном транспорте, социальных учреждениях или в подъездах жилых домов.

То, что это взрывное устройство, могут указать провода, элементы питания, антенны, подозрительные электронные звуковые сигналы либо механические запчасти.

Категорически запрещено трогать опасную находку, разворачивать, передвигать, тем более пытаться самостоятельно обезвредить. Не рекомендуется использовать и мобильную связь, а также другие средства радиосвязи в непосредственной близости с находкой.

Постараться найти возможного хозяина. Не исключено, что это просто потерянная вещь. Поставить в известность администрацию помещения или водителя, если речь идет об общественном транспорте. По возможности ограничить доступ людей к месту обнаружения подозрительного предмета.

И, конечно, обязательно сообщить в полицию, указать свои данные, место обнаружения и приблизительные характеристики находки. Сделать это можно по телефону 02 или 112.

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