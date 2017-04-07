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Автор:
Анастасия Байдракова

Дом в поселке Средний разваливается на глазах жителей

Опубликовано: 07.04.2017 15:04

Осторожно, сверху падают бетонные плиты! Так предупреждают соседи друг друга в поселке Средний в Усольском районе. Дома в этом военном городке многоквартирные, постройки середины ХХ века. Вот только серьезного ремонта они не видели ни разу. Почему ни администрация, ни управляющая компания не могут помочь жильцам?

46-й дом - один из самых молодых в поселке Средний. Построили его в 92-м. Но проверку временем конструкция не прошла. Бетонные плиты с козырька под крышей по одной начали падать на землю. По фасаду пошла трещина, жильцы говорят: слышно, как отходит плита. На жалобы коммунальщики отреагировали как смогли. "Инженер поднимался. Мне, говорит, самому страшно стало. Там наварили какие-то уголки рабочие, сказали: за счет этого, может быть, немножко она будет держаться", - рассказали жильцы дома.

А еще в доме протекает крыша. Вода регулярно заливает щиток, от коротких замыканий он весь черный. Зимой в квартирах холодно.

Почему падают плиты, мы решили проверить сами. Поднялись на чердак. Там видно улицу через панели, которые сейчас отваливаются. Также становится понятно: держится плита на честном слове и паре уголков. Закладные просто отпали от бетона.

В администрации говорят: о проблеме знаем, дом действительно требует ремонта. Но сделать ничего не могут. Принадлежит здание, как и весь городок, и земля, на которой он стоит, Министерству обороны. Собственность федеральная. И следить за своим имуществом должны военные. Местные власти могут лишь принять жалобы жильцов и отправить заявку в Минобороны. И отправляют. Каждый год. "Идет реорганизация и в Министерстве обороны, и в хозяйственных органах, которые занимаются обеспечением. Принимают, что будет рассмотрено, и так далее. Но я вам скажу: вот я уже 10-й год главой администрации. Куда бы мы ни обращались, что бы мы ни делали, по просьбе жильцов писали и депутатам Госдумы, и в Министерство обороны, и в департамент имущественных отношений, и область к нам приезжала - сдвигов нет", - сообщил Владимир Барчуков, глава Среднинского городского поселения.

Износ инфраструктуры в поселке сейчас 80%. Из всех домов, например, крыша не бежит только в одном. Были здесь и перебои с электричеством, изношены коммунальные сети. И если этим летом не заменить магистраль водозабора, придется переходить на привозную воду.



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