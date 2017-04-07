Автор: Марина Беклемишева

"Пристань алых грез" вновь на сцене Иркутского театра кукол

Опубликовано: 07.04.2017 14:28

Моменты абсолютного волшебства снова на сцене "Аистенка". Театр кукол возобновил свой самый масштабный и разножанровый спектакль по мотивам произведений Александра Грина. История оказалась настолько близка современным зрителям, что они неоднократно просили вернуть постановку в репертуар. О том, что "Пристань алых грез" - это спектакль для всех, кто умеет мечтать, в театре рассказали съемочной группе программы "Новости".

"Пристань алых грез" теперь с другим актерским составом, но с теми же сложными декорациями, куклами и атмосферой непоколебимой мечты. Спектакль поставили в 2012-м по пьесе красноярского драматурга Александра Хромова, написанной специально для Иркутского театра кукол. В основе повесть и роман Александра Грина "Алые паруса" и "Бегущая по волнам". Это спектакль для зрителей, которые молоды душой, способны любить и верить в чудеса. Возраст в этом случае значения не имеет. "Когда ты веришь в свою мечту искренне, душа превращается в маяк, на который, рассекая волны, мчится к тебе твоя мечта. Что бы ни происходило в жизни, надо продолжать верить. И тогда мы не будем говорить, что алые паруса - это сказка. Нет, это не сказка. Просто, наверное, не все способны или не все хотят верить так, как могла верить Ассоль", - говорит Юрий Уткин, режиссер спектакля.

Разножанровый спектакль настолько полюбился зрителям, что именно они настояли на возвращении постановки на сцену. Здесь постоянно происходит смена кукольного плана на живой, когда на сцене играют сами артисты. Меняется и пространство благодаря видеоинсталляциям. Звучит со сцены и живой звук. Группа "Фрези Грант" исполняет собственные композиции. А волшебника Эгля в новой версии играет народный артист России Владимир Яковлев. "Смена кукольного плана на живой план. Я по первости просто засматривался и забывал, что дальше говорить. Просто засматривался на кукол, как здорово ребята работают. Настолько естественно, настолько у меня есть диалог с куклой, где я с ней разговариваю ну просто как с живым человеком", - признался Владимир Яковлев, народный артист России.

На мгновение оказаться в сказке, на пристани алых грез зрителю поможет история Ассоль и Грэя, вечная, как мечта. Сегодня на сцене театра кукол "Аистенок".