На спортивные тренировки по ГТО приглашают всех иркутян

По данным ЦБР (2017.04.07)
Выпуск новостей за 06.04.2017 (58.63)
На занятиях отработают упражнения комплекса, чтобы подготовить к сдаче нормативов. Тренировки будет проводить профессиональный инструктор. Они помогут повысить силу, выносливость, скорость и гибкость.
Всех старше 18 лет будут ждать каждую субботу в легкоатлетическом манеже стадиона "Труд". Предварительно необходимо записаться по электронной почте. А уже на тренировку с собой нужно принести паспорт, медицинскую справку и подписанный свод правил посещения тренировок. Все подробности на сайте ГТО38.рф.