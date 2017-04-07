Автор: Екатерина Лыкова

На спортивные тренировки по ГТО приглашают всех иркутян

Опубликовано: 07.04.2017 14:26

На занятиях отработают упражнения комплекса, чтобы подготовить к сдаче нормативов. Тренировки будет проводить профессиональный инструктор. Они помогут повысить силу, выносливость, скорость и гибкость.

Всех старше 18 лет будут ждать каждую субботу в легкоатлетическом манеже стадиона "Труд". Предварительно необходимо записаться по электронной почте. А уже на тренировку с собой нужно принести паспорт, медицинскую справку и подписанный свод правил посещения тренировок. Все подробности на сайте ГТО38.рф.

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