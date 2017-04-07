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Автор:
Татьяна Алексеева

Электронные социальные проездные билеты начали выдавать в Иркутске

Опубликовано: 07.04.2017 14:23

Изображение Изготовлено уже 2,5 тысячи таких карточек. Заявлений на их получение написано около 6 тысяч. Об этом сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

В городе открыто 8 пунктов приема заявлений, в которых работают 23 окна. Кроме того, организован мобильный пункт для работы с общественными организациями. Напомним, с 1 мая в муниципальном транспорте для льготников будет введен электронный проездной билет и отрывные талоны будут недействительны. Адреса пунктов, где выдают билеты:

Северное управление жилищно-коммунальными системами» (ул. Розы Люксембург, 184), с 08:00 до 17:00 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.;

- Комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска (ул. Маршала Говорова, 3), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- Комитет по управлению Правобережным округом администрации г. Иркутска (ул. Марата, 14), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- Комитет по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (ул. Декабрьских Событий, 27), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- Комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска (ул. Терешковой, 24), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- «Иркутская процессинговая компания» (ул. 2-я Железнодорожная, 72), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- «Иркутская процессинговая компания» (ул. Лыткина, 31), с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 до 14:00 ч.;

- МКУ «Сервисно-регистрационный центр» (ул. Трилиссера, 52), вторник и четверг – с 08:00 до 18:00ч., обед – с 11:00 до 15:00ч.; ср – с 08:00 до 10:00ч., суббота – с 08:00 до 12:00 ч

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