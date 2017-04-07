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Автор:
Татьяна Алексеева

"Ты очевидец"

Опубликовано: 07.04.2017 14:22

Изображение Первый весенний заплыв по реке Ушаковка совершают не люди, а их четырехколесные друзья. Можно лишь посочувствовать владельцу, глядя, как в нашей рубрике "Ты очевидец" встал на водную стоянку одинокий автомобиль. Но шансы на спасение есть. Хозяин не бросил своего железного коня и пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы вытащить его на сушу. И все же просится вопрос: как он это сделает?

Если и вы стали очевидцем необычного события или происшествия и хотите, чтобы об этом узнали тысячи зрителей, присылайте свои фото- и видеоматериалы на почту редакции "Новостей" news@as.baikal.tv или свяжитесь с нами по телефону 28-10-07, и тогда результат вашей операторской работы увидят все в рубрике "Ты очевидец".

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