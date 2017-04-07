На авиазаводе погиб рабочий

По данным ЦБР (2017.04.07)
Выпуск новостей за 06.04.2017 (58.63)
Трагедия на Иркутском авиационном заводе. Рабочий погиб при ремонте испытательного оборудования. Такова предварительная версия. Сотрудники не убедились, что стравлено давление, и во время работ оторвало цилиндр, он отлетел в мужчину.
На скорой помощи рабочего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчине было 30 лет. Сейчас работает специальная комиссия, которая определит точную причину гибели. Как сообщают на предприятии, помощь семье окажут в любом случае.