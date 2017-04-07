Автор: Екатерина Лыкова

На авиазаводе погиб рабочий

Опубликовано: 07.04.2017 14:20

Трагедия на Иркутском авиационном заводе. Рабочий погиб при ремонте испытательного оборудования. Такова предварительная версия. Сотрудники не убедились, что стравлено давление, и во время работ оторвало цилиндр, он отлетел в мужчину.

На скорой помощи рабочего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчине было 30 лет. Сейчас работает специальная комиссия, которая определит точную причину гибели. Как сообщают на предприятии, помощь семье окажут в любом случае.

Изображения новости