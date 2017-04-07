Автор: Маргарита Кислицына

Шашлык под запретом

Опубликовано: 07.04.2017 14:18

Готовить мясо на открытом огне, даже в мангале категорически нельзя. В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом иркутянам напомнили сотрудники администрации и спасатели во время очередного рейда по улицам города.

Только с начала этого года в Иркутске произошло более 160 пожаров. Каждый четвертый из-за неосторожного обращения с огнем. В зоне особого риска садоводства и частный сектор. "В случае нарушения противопожарной безопасности предусмотрено наложение административное ответственности, штраф на граждан в размере от двух до четырех тысяч", - сообщил Юрий Невмерич, специалист ГО ЧС и пожарной безопасности МКУ Иркутска "Безопасный город".

Профилактические беседы с жителями проводят ежедневно. В выходные патрулировать город будут волонтеры. Противопожарный режим продлится в регионе до первого июня.

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